تسجيل
17:20 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    قمة رباعية أم محاولة إنقلابية تركية على صيغة أستانا

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    111

    ضيف الحلقة:الباحث في القضايا الجيوسياسية والإستراتيجية ونائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية الدكتور سومر صالح.

    تبدو الأوضاع في سورية في ظل المتغيرات والتطورات الحالية وفي ظل استمرار تحقيق الانتصارات الميدانية أنها تتجه في المسار الصحيح في بعض الاتجاهات وليس جميعها، فنرى في الوقت الراهن أن قمما تتلاحق على سكة الحل السياسي، و قمة الرباعية في تركيا ليست أولها وليست آخرها، ومع ذلك من غير المتوقع أن تحدث إختراقا نوعيا يدفع عجلة العملية السياسية في سورية بعد استتباب جزئي لهدنة إدلب ، لكن الخطورة تكمن هنا بالدرجة الأولى في أن الدول الغربية المشاركة فيها تدخل لأول مرة على مسار الحل السياسي السوري في ظل موقف أمريكي غير واضح حتى اللحظة.

    البيان الختامي للقادة المشاركين في القمة الرباعية حول سوريا
    © REUTERS / POOL
    بيان مشترك: قادة 4 دول يبدون قلقهم إزاء تهديدات الأمن العالمي القادمة من سوريا

    ماهي علاقة هذه القمة بين منصتي "جنيف" و"أستانا"؟

    هل من جديد قدمته هذه القمة ؟

    ماهي السلبيات التي إنبثقت عن هذه القمة ؟

    القمة طالبت بإعادة تفعيل اللجنة الدستورية وخصوصا أن دمشق إستقبلت ديمستورا من أجل نفس النقطة هل يعتبر هذا ضغط على دمشق أم هناك خطب آخر خلف الكواليس؟

    السؤال الأهم هنا هو ماذا لو فشلت هدنة إدلب مع تصعيد المعارك الجاري في جنوب غرب حلب الزهراء والليرمون ؟

    الموقف الأمريكي الذي يمكن أن يترتب خلال الفترة القادمة ؟

    الباحث في القضايا الجيوسياسية والإستراتيجية الدكتور سومر صالح يقول:

    "بداية سأقدم ملاحظة شخصية حول القمة، أعتقد ومن خلال التصريحات التركية الفرنسية الألمانية أن قمة إسطنبول مثلّت مسمار في (نعش أستانا) في النوايا التركية، والسيد بوتين لم يتأخر في إلتقاط الفكرة، والتحذير بجديةٍ وحزمٍ،

    بنية روسيا دعم حق سورية في محاربة الارهابيين."

    وأشار الدكتور صالح إلى أنه:

    "من خلال الإطلاع على البيان الختامي والتصريحات الرئاسية بعده من القادة الأربع يتضح وجود إختلاف بين النص والتصريحات، إضافة إلى وجود العديد من النقاط السلبية التي وردت نجمل أبرزها في الآتي:

    أولا: رئيس النظام التركي أراد القفز فوق صيغة "أستانا" وتوسيعها للتخلص من التعهدات التركية لكل من إيران وروسيا ((أردوغان: نرى إمكانية لتوسيع التعاون في إطار عملية أستانا))، وهذا الأمر سيحمل تداعيات سلبية على

    هدنة إدلب المؤقتة (المنطقة العازلة) ومستقبل الصراع شمال مدينة حلب.

    ثانيا: نص البيان والفقرة الخاصة باللجنة الدستورية ((دعت القمة الرباعية الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في هذه العملية، وأن إنشاء اللجنة الدستورية في جنيف والإعتماد المبكر للجنة الدستورية في سورية تتم برعاية الأمم المتحدة))، تحمل في صياغتها بعداً

    تدويلياً للمسألة وهي بخلاف مقررات مؤتمر "الحوار الوطني السوري في سوتشي" يناير/كانون الثاني 2018، وهنا نتذكر أن الخارجية السورية منذ بضعة أيام قد أعلنت صراحة لديمستورا أن مسألة مناقشة الدستور الحالي هي مسألة سورية خالصة بقيادة وملكية سورية.

    البيان الختامي للقادة المشاركين في القمة الرباعية حول سوريا
    © REUTERS / POOL
    بوتين: شرعية اللجنة الدستورية السورية شرط لتنفيذ إصلاح يوحد المجتمع السوري

    ثالثا: يتحدث البيان عن هدنة مستدامة في إدلب ((ميركل: إتفقنا على جعل الهدنة في إدلب مستقرة ومستدامة)) وهذا الأمر خطير فهو بدايةً خروجٌ عن إتفاق 17 أيلول/سبتمبر الثنائي بين روسيا وتركيا بإعتباره إجراءاً مؤقتاً، والنقطة الثانية هدنة دائمة مع الإرهاب  

    أمر غير مقبول ولا بأي ذريعة، لذلك نظامي ماكرون وميركل أرادا حماية الإرهاب كـ"النصرة" وبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي تحت ستار الأبعاد الإنسانية.

    رابعا: الرئيس الفرنسي ماكرون بقوله ((عودة اللاجئين السوريين مستحيلة في غياب حل سياسي)) مارس "الأسر السياسي" لعودة النازحين المهجرين من جراء الممارسات الإرهابية للتنظيمات الإرهابية وأراد إستثمارهم بأجندات فرنسية خاصة في سورية، مع الإشارة

    هنا أن كل التصريحات الماكرونية كانت سلبية وتقوض الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي إن صحت تسميته هكذا، وقوله ((ماكرون: مكافحة الإرهاب في سوريا أولوية مشتركة وهي ستستمر وفقا للقانون الدولي)) هو تزييف

    للواقع ، عن أي قانون دولي يتحدث ماكرون ؟، الوجود الفرنسي في سورية عدواني لا شرعي وليس بطلب من الدولة السورية، فأراد هنا ماكرلاون إيهام العالم بشرعيته ،وهذا أمر غير صحيح وغير أخلاقي".

    وأضاف الدكتور صالح:

    "بالنهاية لم تخرج القمة الرباعية بأي جديد يذكر وحملت من السلبيات أكثر من الإيجابيات ومثلت حلقة نقاشية لا أكثر بما يخص الأزمة السورية، أريد منها مد جسور بين مجموعة أستانا ومجموعة (5+2) المصغرة حول سورية، ولا أعتقد أنها نجحت في ذلك".

     

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق..

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, ألمانيا, تركيا, سوريا, فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون, رجب طيب أردوغان, أنجيلا ميركل, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك