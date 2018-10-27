ميركل:حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا

وأضافت أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي أعقب القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول أنه "يتعين البدء في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات في سوريا يشارك فيها جميع السوريين بما في ذلك المقيمون في الخارج".
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رباعية حول الأزمة السورية في إسطنبول، "تم التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل نهاية العام، ونؤكد دعمنا لهذه المسيرة".
وعن اتفاق إدلب، قالت ميركل، "أنه كان اتفاقا ناجحا منع موجة لاجئين جديدة وحقن الدماء، ونحن ندعم هذه المسيرة وهذا الاتفاق".
وانتهت أعمال أول قمة رباعية حول التسوية السورية جمعت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان وفرنسا إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإسطنبول التركية.
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