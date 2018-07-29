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16:49 29 يوليو/ تموز 2018
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يقترب من السيطرة على حوض اليرموك... فتح تحدد موقفها من المبادرة المصرية... إقالة خمسة من مسؤولي الانتخابات العراقية

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الخبير السياسي والاستراتيجي السوري د. علاء الأصفري، ود. جهاد الحرازين القيادي بحركة "فتح"، والخبير الاستراتيجي العراقي سعود الساعدي.

    الجيش السوري يضبط إيقاع جبهة ريف اللاذقية مدعوماً بالنيران الثقيلة
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يستعيد مجموعة بلدات في ريفي درعا والقنيطرة ويواصل تقدمه في حوض اليرموك
    الجيش السوري يقترب من السيطرة على حوض اليرموك بريف درعا

    أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش السوري كثف عملياته ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حوض اليرموك أقصى ريف درعا الشمالي الغربي.

    الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، قال إن الجيش العربي السوري يتقدم بوتيرة واسعة جدا بحوض اليرموك، مشيرا إلى أنه حرر أمس السبت 11 من سيطرة تنظيم "داعش"، مؤكدا أن حوض اليرموك محاصرة بالكامل ولم يبقى منها إلا نحو 35% في طور التحرير.

    أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله
    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    وفد من "فتح" يصل القاهرة لتسليم تصور حول الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية
    "فتح" تحدد موقفها من المبادرة المصرية للمصالحة اليوم

    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن وفدا من حركة "فتح" سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الأحد، لتسليم موقف الحركة من المبادرة المصرية الأخيرة لإنجاز المصالحة مع حركة حماس.

     القيادي بحركة فتح جهاد الحرازين، قال إن حركة فتح ستنقل للجانب المصري الموقف الفلسطيني بأكمله وليس موقف حركة فتح فقط كموقف منظمة التحرير الفلسطينية من المصالحة والتي ترتكز على ضرورة وجود ضمانات وشروط للتنفيذ لضمان تحقيق عملية المصالحة.

    اجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق
    إعلام البرلمان العراقي
    العراق يقيل خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد
    العراق يقيل خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد

    قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي ليث حمزة، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال خمسة من مسؤولي الانتخابات، أمس السبت بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار.

    الباحث والمحلل السياسي العراقي سعود الساعدي قال، أن تبعات هذا القرار لن تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل ستطال الساحة السياسية، وقد تؤثر على بعض الرموز السياسية، المعروفة في العراق".

    واستبعد الساعدي حدوث أي تأثير لهذا القرار على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، لأن هناك من يريد لملمة القضية، حتى وإن تمت الإطاحة، ببعض الواجهات السياسية في المفوضية.

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    الكلمات الدلالية:
    حوض اليرموك, درعا, تحرير, مصالحة, العراق, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, فتح, حماس, حيدر العبادي, العالم العربي
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