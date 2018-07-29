الجيش السوري يقترب من السيطرة على حوض اليرموك... فتح تحدد موقفها من المبادرة المصرية... إقالة خمسة من مسؤولي الانتخابات العراقية

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يستعيد مجموعة بلدات في ريفي درعا والقنيطرة ويواصل تقدمه في حوض اليرموك

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش السوري كثف عملياته ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حوض اليرموك أقصى ريف درعا الشمالي الغربي.

الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، قال إن الجيش العربي السوري يتقدم بوتيرة واسعة جدا بحوض اليرموك، مشيرا إلى أنه حرر أمس السبت 11 من سيطرة تنظيم "داعش"، مؤكدا أن حوض اليرموك محاصرة بالكامل ولم يبقى منها إلا نحو 35% في طور التحرير.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI وفد من "فتح" يصل القاهرة لتسليم تصور حول الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن وفدا من حركة "فتح" سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الأحد، لتسليم موقف الحركة من المبادرة المصرية الأخيرة لإنجاز المصالحة مع حركة حماس.

القيادي بحركة فتح جهاد الحرازين، قال إن حركة فتح ستنقل للجانب المصري الموقف الفلسطيني بأكمله وليس موقف حركة فتح فقط كموقف منظمة التحرير الفلسطينية من المصالحة والتي ترتكز على ضرورة وجود ضمانات وشروط للتنفيذ لضمان تحقيق عملية المصالحة.

إعلام البرلمان العراقي العراق يقيل خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد

قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي ليث حمزة، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال خمسة من مسؤولي الانتخابات، أمس السبت بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار.

الباحث والمحلل السياسي العراقي سعود الساعدي قال، أن تبعات هذا القرار لن تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل ستطال الساحة السياسية، وقد تؤثر على بعض الرموز السياسية، المعروفة في العراق".

واستبعد الساعدي حدوث أي تأثير لهذا القرار على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، لأن هناك من يريد لملمة القضية، حتى وإن تمت الإطاحة، ببعض الواجهات السياسية في المفوضية.