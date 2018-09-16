تصدي الدفاعات السورية لهجوم على مطار دمشق.. انتخاب رئيس للبرلمان العراقي.. الاتهامات لحكومة جنوب السودان بخرق وقف إطلاق النار

© AFP 2018 / ALI SHAYEGAN / FARS NEWS الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجمة صاروخية معادية على مطار دمشق الدولي (فيديو)

أكد مصدر عسكري سوري لـ "سبوتنيك" أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي بريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي".

اللواء محمد عباس الخبير العسكري والإستراتيجي السوري، قال إنه عندما يقول الناطق العسكري أن هذا هجوم إسرائيلي فهناك دقة في المعلومات فهناك دلائل ووسائل استطلاع تؤكد على أن مصادر الصواريخ التي أرادت استهداف مطار دمشق الدولي جاءت من الجانب الإسرائيلي، ولكن بالرغم من ذلك لم يتعرض المطار لأي أذي أو خسائر ولم يحقق الإستهداف الصاروخي أهدافه.

البرلمان العراقي ينتخب الحلبوسي رئيسا له

فاز محافظ الأنبار السابق النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي الجديد، بعد حصوله على 169 صوتا، مقابل 89 صوتا لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي و 19 صوتا لنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، بعد عملية تصويت سري أجريت بالبرلمان، السبت.

© REUTERS / فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

عزيز الربيعي مدير مركز الرقيب للدراسات الإستراتيجية، قال إن نتيجة الشوط الأول من المباريات غير الودية بين الفرق السياسية العراقية قد حُسمت باختيار محمد راكان الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي على أمل أن تُحسم نتائج الأصوات الباقية بتوافق الأطراف المشكِلة للحكومتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التقارب الذي حصل بين ائتلافي فتح وسائرون جاء بعد تقديم بعض التنازلات من قبل تحالف فتح لصالح سائرون من أجل أن تكون هناك عملية سياسية منسجمة وتكافؤ بين الأطراف المشاركِة في عملية تشكيل الحكومة.

جماعة التمرد في جنوب السودان تتهم الحكومة بانتهاك وقف إطلاق النار.

اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- وهي جماعة التمرد الرئيسية، قوات الحكومة بشن هجوم على موقعين لها بعد نحو 24 ساعة فقط من توقيع الطرفين لاتفاق سلام.

© REUTERS / جنوب السودان تعتدي على قوات حفظ السلام بأراضيها

وقال لام بول جابرييل نائب المتحدث العسكري للمتمردين في بيان أمس السبت إن " قوات النظام اقتحمت موقع للحركة في موندو في مقاطعة لاينيا".

د أماني الطويل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، قالت إن الإتفاق لم يصمد أكثر من 24 ساعة ما يستلزم إرادة سياسية قوية لدي الجميع لأن مايحدث يهدد بشكل كبير إقرار السلام، متوقعة أن يتحرك المجتمع الدولي لإقرار الاتفاق..

وأوضحت الطويل أن هناك آليات لفترة إنتقالية والإتفاق على موضوعات مهمة منها تقاسم السلطة والثروة ووضع القوات المسلحة وهذا ما يحتاج لوجود إرادة سياسية من الجميع.