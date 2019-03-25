قمة تونس لن تناقش عودة سوريا إلى الجامعة العربية... الرئيس اللبناني يبدأ زيارة لروسيا

تتناول حلقة اليوم أربعة مواضيع: ترامب يعتزم توقيع مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان اليوم؛ عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال القمة العربية في تونس؛ الرئيس اللبناني، ميشيال عون، يبدأ زيارة إلى روسيا؛ نتنياهو يقطع زيارته لأمريكا بعد هجوم صاروخي قرب تل أبيب.

ترامب يعتزم توقيع مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان اليوم

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع الاثنين مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقرب حاليا من أي وقت مضى".

وقال المحلل السياسي المتخصص في شئون الامم المتحدة والسياسة الخارجية الأمريكية سعيد عريقات:

"إن توقيع ترامب لمرسوم يعترف بسيادة إسرائيل في الجولان يمثل خرقا صريحا للمواثيق الدولية، وهي خطوة جديدة يضرب بها ترامب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة تضاف إلى قراره السابق بشأن القدس".

وأعرب عريقات عن اعتقاده بأن ترامب سيوقع المرسوم بالفعل وسيؤيده في ذلك النواب الجمهوريون الذين بادروا بطرح القرار وأشار إلى أن الساسة الأمريكيين أعربوا الواحد تلو الأخر عن نفس الموقف خلال مؤتمر إيباك.

وحول موقف الاعتراضات الدولية المرتقبة على مرسوم ترامب قال عريقات إن:"واشنطن شأنها شأن الخمسة الكبار تملك حق النقض في مجلس الأمن وقد نجحت في السابق في عرقلة أي قرار بشأن القدس".

عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال القمة العربية في تونس

قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية محمود عفيفي، إن مسألة عودة سوريا للجامعة غير مطروحة على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في تونس.

وأضاف، أنه من الممكن في ضوء التطور الأخير، أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد.

وقال السفير هاني عبد القادر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية،:

"إن عدم إدراج مسألة عودة سوريا للجامعة العربية على جدول أعمال القمة العربية المقبلة فى تونس أمر غريب، لأنه كانت قد ظهرت بعض المؤشرات على قرب عودة سوريا للجامعة العربية وقامت بعض الدول العربية بإرسال مندوبين لحكومة دمشق خاصة بعد سيطرة الجيش السورى على حوالى ثمانين بالمئة من الأراضى السورية".

وأوضح عبد القادر أن هناك تباينا فى المواقف العربية حول هذا الأمر نتيجة وجود بعض الضغوط الخارجية من قوى دولية وإقليمية، أوصلت الموقف العربي الحالي للعجز عن إتخاذ القرار الصحيح والسليم لإعادة سوريا للجامعة العربية، معربا عن أمله فى أن تتخطى المشاورات الجانبية أثناء القمة العربية فى تونس هذه العقبة.

الرئيس اللبناني ميشيال عون يبدأ زيارة لروسيا

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، زيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين و تستمر يومين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون غادر، الاثنين "متوجها إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية ".

ويبحث عون خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الروس، العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين.

في هذا الصدد، قال النائب ماريو عون عضو تكتل لبنان القوى إن:

"زيارة الرئيس اللبنانى ميشيال عون إلى موسكو تكتسب أهمية كبيرة فى الوقت الراهن ، حيث إن لبنان يبحث عن طرق لعودة النازحين السوريين بشكل آمن وبالتالى فإن الرئيس عون سيبحث المساعدة الروسية فى هذا الإطار وكذلك المبادرة الروسية حول النزوح، مؤكدا التضامن اللبنانى اللبنانى حول ضرورة المساعدة على عودة النازحين السوريين لبلادهم، فى مواجهة الخارج الذى يدفع بإتجاه معاكس من خلال دفع الأموال للنازحين السوريين لتشجيعهم على البقاء فى لبنان".

ولفت عون إلى أنه من بين الملفات التى سيناقشها الطرفان دعم الجيش اللبنانى بالأسلحة، موضحا أن لبنان يتطلع إلى الدعم الروسي لاستقراره وهذا يتضمن الغاز والبترول بسبب التهديدات الإسرائيلية من وقت لآخر.

نتنياهو يقطع زيارته لأمريكا بعد هجوم صاروخي قرب تل أبيب

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قطع زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزلا بالقرب من تل أبيب، الاثنين، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وأضاف أن:" قرر في ضوء التطورات الأمنية، قطع زيارته إلى الولايات المتحدة"، واصفا الهجوم الصاروخي بأنه "اعتداء إجرامي" يستوجب ردا إسرائيليا".

قال إياد القرا الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي للشباب بغزة، إن:

"إطلاق الصاروخ يعني أن هناك حالة من التوتر في المنطقة نتيجة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.. موضحا أن إطلاق الصاروخ على تل أبيب، يأتي في توقيت صعب لأن نتنياهو لا يريد المواجهة و حل المشكلات المتفاقمة قبل لقاء ترامب".

وأشار إلى أن حماس ستذهب في 30 آذار/ مارس في ذكرى يوم الأرض وفي يدها انجاز، يتمثل في استمرار مسيرات العودة.