وقف لإطلاق النار في مدن سورية... موافقة سعودية خليجية على إعادة انتشار القوات الأمريكية... دعوات لاستئناف المحادثات في السودان

© Sputnik . SPUTNIK قائد ميداني لـ"سبوتنيك": وقف لإطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عزم بلاده على محاربة الإرهابيين في إدلب ، رافضا الاتهامات الغربية الموجهة إلى موسكو ودمشق على خلفية التصعيد في المنطقة، وذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة، عقدها مجلس الأمن الدولي.

وقد أفاد قائد ميداني لوكالة "سبوتنيك" بتوقف إطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

على جانب أخر، أكد مصدر عسكري،" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة، أن انفجارات هزت المحافظة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء الجولان.

وأكد أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

قال الباحث السياسي السوري، محمد نادر العمري، إن "جلسة مجلس الأمن حول سوريا أمس، كشفت دفاع الدول الغربية عن جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية المتواجدة في إدلب، بشكل علني، مما يعد دليلًا جديدًا أمام العالم على دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية للإرهاب في سوريا، ومحاولاتهم المستمرة لعرقلة تقدم الجيش السوري، في المناطق الخاضعة لسيطرة المدنيين".

وأكد العمري في حديث مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن تكرار الهدنة أو حتى استمرارها مرهون بمدى جدية الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل انتهاكات متعددة قامت بها هذه المجموعات الإرهابية لكل الاتفاقات السابقة، محذرًا من لجوء هذه الجماعات إلى مسرحية الكيماوي المعتادة في كل معركة يقوم بها الجيش السوري، ضد الإرهاب في سوريا.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب ينتظر اتصالا من إيران... وطهران لم ترسل أي رد بشأن المفاوضات

موافقة سعودية خليجية على إعادة انتشار القوات الأمريكية لمواجهة التحركات الإيرانية

وافقت السعودية وعددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب الولايات المتحدة إعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط ". وجاءت الموافقة بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة ودولٍ خليجية؛ بهدف ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

قال عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق، د. محمد آلِ زلفى، إن "منطقة الشرق الأوسط تشهد تطور خطير وإيران المتسببة الأولى في تأزيم الوضع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على انضمام دول الخليج إن لم تكن كلها موقعة على اتفاقيات عسكرية معها". وأكد أن "انتشار القوات الأمريكية في الخليج في بعض الموانئ والمواقع هي من الأمور المتفق عليها".

وبين أنه "لا يوجد زيادة للتوتر في المنطقة لأنه في الأساس موجود"، مضيفا أن "إيران جعلت المنطقة في توتر على مدى أربعين سنة منذ قيام ثورتها وهي تهدد في كل مناسبة لذلك مواجهتها مع الولايات المتحدة على أمور مختلفة ومواجهتها مع الدول العربية والخليجية والآن يزيد الوتر بسبب التعنت الإيراني".

خلال لقاء المعارضة بممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأوروبية.. المجتمع الدولي يدعو لاستئناف المحادثات في السودان

نددت قوى الحرية والتغيير في بيان، باقتحام مجموعة وصفتهم ببقايا النظام السابق، باقتحام مبنى جهاز الأمن بمدينة شندي، وإطلاق رصاص وعبوات الغاز المسيل للدموع من داخل مبني جهاز الأمن، ما أدى إلى وقوع إصابات.

© REUTERS / STRINGER السودان... تصعيد جديد من تجمع المهنيين ضد المجلس العسكري

في سياق متصل، أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" في بيان عن لقاء تم بين ممثليه وممثلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي في السودان. واستعرض الاجتماع تطورات العملية السياسية والتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والتي كان آخرها إيقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي حدثت خلال الأيام الماضية-وفق ما جاء في البيان-.

قال عبد الواحد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن " المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يملكا إلا العودة لمائدة المفاوضات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من حكم مدني؛ لبناء حياة الدولة على مستوى المجالس الثلاث التشريعي، التنفيذي والسيادي، فضلًا عن وجود ضغوط إقليمية ودولية كبيرة على المجلس العسكري؛ للدفع بعملية المفاوضات، والوصول إلى حل نهائي".

وأضاف أن "الطرفان اتفقا على التوصل إلى نتائج تعادل 90% من الملفات بعد انقضاء فترة تعليق التفاوض المحددة بـ 72 ساعة، والتي ستنتهي مساء اليوم".