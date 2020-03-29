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    عالم سبوتنيك

    بري يهدد بتعليق تمثيله في الحكومة... التحالف يعترض صواريخ "أنصار الله" على السعودية

    عالم سبوتنيك
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    رئيس مجلس النواب اللبناني يهدد بتعليق تمثيله في الحكومة بسبب موقفها من المغتربين

    هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

    و قال بري إن "بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسوف يعلق تمثيله بالحكومة“.

    قال جورج العاقور الكاتب الصحفي اللبناني، إن لبنان يعيش بالفعل مشكلة حتى قبل موقف رئيس مجلس النواب تجاه ازمة المغتربين، مما يدل على أن الحكومة الحالية التي تدعي أنها حكومة مستقلين ليست إلا حكومة مقنعة للطوائف التي حكمت لبنان منذ اتفاقية الطائف حتى الآن والتي تعد مسئولية عن الانهيار الحاصل الآن.

    وأضاف العاقور أن التطور في موقف الرئيس دياب حيث كان مصرا على عدم العودة لما قبل 12 آذار وفي يوم السبت وبعد مواقف الأحزاب والكتل من أزمة المغتربين تراجع دياب وقال إن التعامل سيكون مع كل حالة بحالتها.

    وأشار العاقور إلى أن الحكومة بدأ موقفها يلين وهناك جلسة لمجلس الوزراء ستعرض فيها هذه القضية بسبب الضغط من قبل بري والكتل وحتى حسن نصر الله كان له مواقف مؤازرة لموقف الكتل تجاه المغتربين.

    التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون" على السعودية

    أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين، أمس السبت، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض و مدينة جازان جنوب المملكة.

    إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني السعودي بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، إن مدنيان اثنان أصيبا بجروح طفيفة في العاصمة، جراء تناثر شظايا أحد الصواريخ التي تم اسقاطها.

    توقع أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، د. معن دماج،  ألا يشهد اليمن أي هدنة أو وقفا لإطلاق النار، رغم الموافقة المبدئية من جميع الأطراف على هدنة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وأضاف أن ما تم إعلانه بخصوص الهدنة هو مجرد " إعلان حسن نوايا"، دون أن يكون لذلك أي  صدى على الأرض  لأن العمليات العسكرية مستمرة فعليا، وبالتالي من المنتظر ألا تشهد البلاد أي هدنة أو وقفا لإطلاق النار، على حد قوله.

    وقال، إن الصاروخين اللذين أطلقا، أمس السبت، هما أول صواريخ يتم إطلاقها على  العاصمة السعودية الرياض، مؤكدا أن إطلاق الصواريخ على نجران وجازان جنوب المملكة لم يتوقف الفترة الماضية. 

    رغم استمرار معارضته من أكبر كتل البرلمان... الزرفي يتعهد بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي

    أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، أن من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

    يأتي ذلك فيما، أكد النائب عن تحالف "سائرون" أمجد العقابي، "استمرار رفض تحالف الفتح تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة".

    وأشار إلى أن ترشيح الزرفي  تم من خلال جمع تواقيع مجموعة من النواب وليس من قبل اللجنة السباعية التي تضم الكتل الشيعية الرئيسية".

    في هذا السياق، قال أثير الشرع الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن الملاحظ الآن  هو رغبة ملحة من السيد عدنان الزرفي على اكتساب جانب الخصوم من أجل تمرير حكومته، وذلك من خلال أكثر من محور مثل مغازلة المحور الإيراني الذي يمتنع عن تأييده، و ذهابه للجانب الكردي في الشمال، مع ملاحظة أنه كسب حتى الآن كتلة السنة وائتلاف النصر، وسط  انقسام داخل البيت الشيعي تجاه حكومته.

    وأضاف الشرع أن عوائق تمرير الحكومة تتمثل في آلية التكليف، ورفض الكتلة الأكبر وهي تحالف الفتح تكليف رئيس الجمهورية له بتشكيل الحكومة حيث تعتبر نفسها هي الكتلة الأكبر التي من حقها هي أن تكلفه، مشيرا إلى محاولة الزرفي  استمالة الفتح بعد استمالة سائرون.

    انظر أيضا:

    جهاز أمن الدولة ينشر فيديو للتوعية من مخاطر "كورونا" في لبنان
    السعودية تعلن عن إصابات إثر سقوط صاروخ "أنصار الله" على الرياض
    الزرفي يتحدث عن إيران ويحذر من "كارثة إنسانية" لها تداعيات على العراق
    صحيفة: لبنان يتخذ قرار تنظيم عودة اللبنانيين المغتربين من الخارج
    التحالف بقيادة السعودية في اليمن: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون"
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, اليمن
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