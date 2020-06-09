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    عالم سبوتنيك

    السعودية تبحث فرض قيود على عدد الحجاج...اجتماع ثلاثي جديد حول أزمة سد النهضة...غارات مكثفة في اليمن

    عالم سبوتنيك
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    السعودية تبحث فرض قيود على عدد الحجاج وسط مخاوف من تفشي كورونا

    قالت مصادر مطلعة إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف. ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

    وطلبت السعودية في مارس آذار تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر. وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو تموز.

    في حديثه لعالم "سبوتنيك" قال زيد بن كمي نائب رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط إن السعودية الآن ستقدم كل الاحترازات للحد من تفشي وباء كورونا خاصة في موسم الحج المهم بالنسبة للمسلمين والذي يمكن أن يستشري بحدة أكبر، فيما كان للسعودية تجربة سابقة مع فيروس سارس والإيبولا منذ سنوات، واتخذت احترازات كبيرة جدا للحجاج.

    وأضاف بن كمي أن الحال مع وباء كورونا يختلف عن غيره مما سبق، فالتفشي واسع ووأوضح باعتقاده أنه هذه السنة لن يكون هناك حج إذ لا بد أن تتخذ احترازات لضمان سلامة الجميع خاصة إن لم يوجد لقاح لفيروس كورونا، لاسيما كذلك وأن فترة الحج ستكون مزدحمة وضمن منطقة ضيقة أيضا..

    مفاوضات من أجل المفاوضات، أم يصل الاجتماع الثلاثي الى حل لأزمة سد النهضة...

    اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، التحالف العربي، بشن غارات مكثفة على محافظات مأرب وحجة وصعدة والجوف شمال اليمن وصلت الى 40 غارة. 

    فيما أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، شرق العاصمة صنعاء.

    يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتقديم حزمة مساعدات الى اليمنيين نتيجة تفشي فيروس كورونا هناك بالاضاف الى الكوليرا والأوبئة الآخرى مع انهيار النظام الصحي نتيجة الحرب المستمرة منذ خمس سنوات . 

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال خالد محمد مدير تحرير إرم نيوز الإماراتي إنه بعد كل هذه السنوات من الحرب لم يعد أحد بحاجة إلى دليل على جدية التحالف في رغبته إنهاء الحرب والبحث عن حلول تسوية سياسية لكن الحوثيين يواصلون اختراق كل التهدئات ويشنون هجمات؛ لذا يضطر التحالف من حين لآخر إلى شن غارات لوقف الهجمات الحوثية..

    وأضاف محمد إننا الآن دخلنا إلى مرحلة يجب على المجتمع الدولي خلالها أن يتحمل مسؤلياته؛ فالتحالف لم يطالب أبدا بإقصاء الحوثيين أو إلغائهم كمكون موجود على الساحة اليمنية.. ولكن يتطلب الحل وجود أصوات عاقلة بين الحوثيين وأن يوقنوا بأنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق حل عسكري، كما أن التحالف لم يشأ التصعيد الكامل لأن معظم المناطق التي يتحصن بها الحوثيون بها مدنيون وهي مناطق سكنية، لذا أؤكد أنه لا حل لتلك الأزمة سوى بالتسوية السياسية.

    غارات مكثفة للتحالف العربي في اليمن وفشل في احتواء الآزمة الإنسانية...

    اجتماع جديد بشأن سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا لبحث الخلافات حول السد بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا.

    ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات. وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، إن السودان شدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث.

    قال أبي عز الدين،، المحلل السياسي السوداني إن الخرطوم أرسلت رسالة سابقا إلى مجلس الأمن تطلب تليين الموقف الإثيوبي، والأجدى كان التفاوض الثلاثي بينهم في المنطقة. وهناك أمر يجب معرفته وهو سبب رفض إثيوبيا التوقيع على مشروع الاتفاق الأخير الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي؛ السؤال: هل تعارض إثيوبيا الولايات المتحدة بالفعل أم هنالك ما يدور في الكواليس..

    وعن وجود مراقبين دوليين في جولة الثلاثاء التي تستضيفها الخرطوم قال عز الدين إنه أمر يدعو للاستغراب ، وهو الإصرار على دعوة الأطراف الغربية وعدم دعوة أطراف أخرى إذ كان ينبغي أن يتم توسيعها للاعبين الأساسيين والمتضررين من ذلك في المنطقة، وتساءل: أين روسيا والصين وألمانيا والجامعة العربية من هذه المفاوضات لحل الأزمة، كل ذلك يلقي بظلال سلبية .

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني: مقتل وإصابة مهاجمين من الحوثيين في محافظة حجة
    السودان يشدد على عدم ملء سد النهضة دون توافق... ويعلن استئناف المفاوضات
    "أنصار الله": تجدد الغارات الجوية للتحالف على مأرب وحجة
    دولة إسلامية كبرى تعلن إلغاء الحج بسبب كورونا
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