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    عالم سبوتنيك

    السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ووزير داخلية الوفاق الليبية في القاهرة

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ووزير داخلية الوفاق الليبية في القاهرة والإمارات تفتتح قنصليتها في الصحراء المغربية.

    السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي

    اتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر واثيوبيا على انهاء جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وإعادة الملف للاتحاد الافريقي، وذلك بسبب عدم التوافق حول منهجية استكمال المفاوضات المرحلة المقبلة، وعدم إحراز أي تقدم في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه بشأن دور خبراء التفاوض، ومنهجية التفاوض، ومساراته، والجدول الزمني له.

    وقالت وزارة الري السودانية إن السودان تمسك خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة، وطرح إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لاقتراح حلول توفيقية، وقد أبدت إثيوبيا موافقتها على تعظيم دور خبراء الاتحاد الأفريقي.

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل إن "مشاركة الجانب المصري في هذه الجولة كان رسالة عقلانية لأثيوبيا بعد تصريح الرئيس الأمريكي بشأن نسف السد، ومن الواضح أن المشكلات الداخلية ساهمت في اضطراب الحكومة الأثيوبية حيث لم يكن وزير الري جاهزا لمناقشة أسباب توقف المفاوضات لذا لم يجد السودان ومصر الأسباب الكافية للاستمرار"

    وأكد كامل أن "إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي ستجعل الاتحاد يحدد الجولة القادمة ويلزم الجانب الاثيوبي بمراعاة الخلافات السابقة بحيث تبدأ الجولة القادمة من حيث انتهت المفاوضات، وهناك فرصة جيدة للجولة المقبلة حيث تعاني أثيوبيا من ضغوط داخلية كبيرة وليس من مصلحتها خلق أزمة إقليمية جديدة وعلى مصر والسودان اتباع سياسة النفس الطويل".

    اللجنة العسكرية الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار وباشاغا في مصر لتعزيز العلاقات

    اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 على بنود تطبيق وقف النار خلال اجتماعاتها في مدينة غدامس وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الانتقال إلى مرحلة من الترتيبات الأمنية والعسكرية الجديدة

    وتستعد قوات الجيش والوفاق لتنفيذ انسحاب متزامن من خطوط القتال في سرت والجفرة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في محادثات جنيف وغدامس.

    في الأثناء وصل وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه يقول إنها لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في إطار التعاون والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين على الصعيد الأمني وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر.

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك إن "زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق لمصر تأتي في سياق تحول القاهرة إلي قبلة للكثير من السياسيين الليبيين، مضيفا أن باشاغا يحاول أن ينفتح علي القاهرة من أجل تحقيق طموحه السياسي، وهذه الزيارة تأتي باعتباره مسؤولا أمنيا رفيعا في حكومة الوفاق وهناك الكثير من القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين في مقدمتها مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة وتفكيك الميليشيات وعلي رأسها الجماعات المسلحة المتمركزة علي تخوم سرت الجفرة تنفيذا لاتفاق جنيف ومخرجات برلين وإعلان القاهرة".

    وأوضح السلاك، أن "القاهرة انفتحت علي أطراف الصراع في ليبيا وظهر ذلك من خلال الزيارات الأخيرة المعلنة وغير المعلنة، متوقعا أن تشجع زيارة باشاغا المسؤولين الآخرين للقدوم للقاهرة" مؤكدا أنه "خلال الآونة الاخيرة اتضحت معالم الحل في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق جنيف بين العسكريين للوصول إلي تسوية سياسية شاملة".

    الإمارات تفتتح قنصليتها في مدينة العيون المغربية

    افتتحت الإمارات العربية المتحدة قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.

    وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المغرب، إن هذه الخطوة تندرج في سياق "ديناميكية الاعتراف بمغربية الصحراء".

    وهذه أول ممثلية دبلوماسية لدولة عربية بالمنطقة بعد افتتاح 15 قنصلية أجنبية أخرى لدول من أفريقيا جنوب الصحراء خلال العام الماضي، في مدينتي العيون والداخلة على المحيط الأطلسي جنوبا.

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك" قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد محمد أكضيض إن "هناك علاقات مميزة بين المغرب والإمارات وهناك استثمارات كبيرة للإمارات في البلاد التي تعد أيضا مقصدا سياحيا مفضلا لهم وقد جاء افتتاح القنصلية جاء في هذا السياق وفي إطار اللحمة العربية"

    وانتقد المسؤول العسكري السابق "دعم الجزائر لجبهة بوليساريو في الصحراء في إطار الحرب الباردة لمزاحمة المغرب كقوة صاعدة في المنطقة وفي الاتحاد الأفريقي، ولايوجد وضع قانوني للبوليساريو في المنطقة"، مؤكدا أن "مقترح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا مازال قائما".

    الكلمات الدلالية:
    الصحراء المغربية, الإمارات, سد النهضة, السودان
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