لافروف يناقش الوضع في سوريا هاتفيا مع تيلرسون

قالت الخارجية الروسية اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البريطاني ريكس تيلرسون ناقشا ضمان الاستقرار في شمال سوريا وتطورات عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

موسكو- سبوتنيك . وناقش لافروف الأوضاع في سوريا، وقضايا دولية أخرى، هاتفيا مع تيلرسون.

ونشرت صفحة الخارجية الروسية بيان على فيس بوك اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني أن "الوزيرين ناقشا الموقف في سوريا، بما في ذلك ضمان الاستقرار في شمال سوريا، وتعزيز التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وستتم مناقشاتها في مؤتمر سوتشي للحوار".

ووفقا للبيان فإن "الجانبين ناقشا أيضا عدد من القضايا الدولية والثنائية".