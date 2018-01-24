نيبينزيا: أمريكا تعارض التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، أن رفض الولايات المتحدة لمشروع قرار روسيا حول التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا يشير إلى عدم رغبة واشنطن بإنشاء آلية مهنية ومستقلة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال نيبينزيا:

أود أيضًا توضيح الموقف الروسي، ومن المؤسف أن صديقتي (المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة) نيكي هالي قد غادرت، حقيقة أن رفضهم مبادرتنا من بدايتها تقول الكثير، مرة أخرى تكشف عن الحقيقة، التي نحن للأسف نعرفها. الولايات المتحدة لا تحتاج لأية آلية مهنية مستقلة".

يذكر أن فاسيلي نيبنزيا، كان قد أكد إصرار بلاده على التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وأضاف نيبنزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية ليس في سوريا فقط، ولكن أيضا في الشرق الأوسط بشكل عام.