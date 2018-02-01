نتنياهو يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي الملف الإيراني

‏التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشوف وبحث الجانبان الملف الإيراني والأوضاع الإقليمية.

© AFP 2018/ THOMAS COEX سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل القدس لإجراء مشاورات أمنية

القدس — سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الخميس، "‏التقى رئيس الوزراء نتنياهو ، رئيس هيئة الأمن القومي، بسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي وبحث معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها التموضع الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وأضاف البيان "‏كما تم بحث التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وفي مجالات أخرى".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي قد بحث مع نظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، مسائل إقليمية ومواضيع إضافية تتعلق بالمصالح المشتركة بين روسيا وإسرائيل.

ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، يوم أمس الأربعاء، إلى إسرائيل لإجراء مشاورات روسية إسرائيلية في مجال الأمن.