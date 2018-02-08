روسيا تعرب عن قلقها من العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده قلقة بشأن تصريحات أمريكا حول العقوبات على كوريا الشمالية.

© AFP 2018/ Jung Yeon-Je نائب الرئيس الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة مع كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك . وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، عن قلق روسيا من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه حاليا ظهرت بوادر حوار بين سيئول وبيونغ يانغ.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرى هذه التصريحات مخيبة للآمال جدا، وتخلق مجددا أجواء متوترة بشأن ما قد يحدث في أقرب وقت".

وأشار ريابكوف إلى أن الأوضاع حاليا تتسم بالهدوء النسبي، في حين هناك علامات على الحوار بين الكوريتين على المستوى السياسي.