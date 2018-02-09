موسكو تدعو واشنطن وبيونغ يانغ للحوار من دون شروط مسبقة

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعو لبدء الحوار لتسوية الوضع حول كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح فاسيلي نيبينزيا أن خطة التجميد الثنائي بشأن كوريا الشمالية تعمل، وموسكو تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لاستخدام ذلك وبدء الحوار.

وتابع السفير، على أثير قناة "روسيا 24"، بالقول "نحن ندعو كافة الأطراف لاستخدام هذه الإمكانية، على الأقل قبل شهر أبريل واستخدام الإمكانية المتاحة من أجل بدء حوار حقيقي"، إذ أن واشنطن تهدد باستئناف هذه المناورات التي يمكن أن تؤدي لموجة جديدة من التصعيد.

وأضاف نيبينزيا "ندعو الجانب الأمريكي والكوري الشمالي. يجب أن يكون هناك حوارا دون شروط مسبقة".