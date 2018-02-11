الكرملين: بوتين وعباس يبحثان التسوية في لقاء سوتشي غدا

أعلن الكرملين، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، سيناقشان التسوية في الشرق الأوسط ومسائل التعاون خلال لقاءهما في سوتشي غدا.