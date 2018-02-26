روغوزين: عقوبات الغرب ضد روسيا قد ترفع عندما نضعف

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط، أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ستبقى إلى الأبد.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev أمريكا تجري نقاشا مع روسيا حول تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك . وقال روغوزين في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" ردا على سؤال حول ما أذا كانت العقوبات ستستمر طويلا:

إلى الأبد، لأن العقوبات هي رد فعل لعدو عنيد قديم، ولن يرفعها إلا إذا أصبحنا ضعفاء مرة أخرى.

وذكر نائب رئيس مجلس الدولة أن العقوبات المفروضة على روسيا هي فرصة لإظهار أفضل السمات الوطنية.

وسبق وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014، ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها علي عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي.

وأصدرت وزارة المالية الأمريكية، يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.