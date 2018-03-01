شويغو: اختبار طائرات "سو - 57 " في سوريا جرى بنجاح قبل أسبوع

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن المعلومات حول إرسال طائرات من الجيل الخامس "سو- 57" إلى سوريا صحيحة.

موسكو- سبوتنيك وأوضح الوزير الروسي، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، أن طائرتين سوخوي 57 كانتا في سوريا لمدة يومين ونفذت هناك مهام قتالية.

وأضاف "يمكنني التأكيد أن التجارب جرت بشكل ناجح، وقد عادت الطائرتان إلى البلاد قبل أسبوع".

وتابع شويغو "نعول على إكمال اختبار طائرة "سو- 57" في العام الجاري، سيكون ذلك مفاجأة أخرى لزملائنا".

ونفى الوزير صحة صور طائرتي "سو- 57" في سوريا التي نشرتها وسائل الإعلام.