إلقاء القبض على 5 من أنصار "داعش" في داغستان

أعلن جهاز الأمن الفدرالي عن إلقاء القبض على خمسة من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا كانوا يعملون على تجنيد السكان المحليين في صفوف التنظيم الإرهابي ويحضرون لأعمال إرهابية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "يوم 5 آذار/مارس من العام 2018، تم إلقاء القبض على منظم هذه الأعمال غير القانونية وأربعة من أنصاره كانوا قد عملوا على تجنيد 4 مواطنين للسفر من روسيا، والذين أصبحوا بعد التدرب في المعسكرات الميدانية لـ "داعش" أعضاء نشيطين في تشكيلاته المسلحة".

© Sputnik. Russian FSB مقتل مسلح في داغستان الروسية له صلة بجرائم إرهابية

وأشار البيان إلى أنه "تم مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات، والأسلحة النارية، والذخائر اشتراها أعضاء التنظيم الإرهابي الدولي لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية".

وتنشط في بعض أقاليم روسيا، وبالذات مناطق شمال القوقاز، بعض الجماعات الإرهابية، المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، التي انتشرت بسبب المستوى المتدني للتعليم الديني، حيث يستغل ذلك العديد من المتطرفين التابعين لأحزاب وجماعات متطرفة لتجنيد الناس في صفوفهم.

تجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء التكفيريين والإرهابيين، من يساعدون المنظمات الإرهابية الدولية، خاصة تنظيم "داعش"، ويقوم هؤلاء بتجنيد المسلحين وإرسالهم للقتال في منطقة الشرق الأوسط وبالذات سوريا والعراق، ولذلك تسعى روسيا وأجهزتها الأمنية وقوات حفظ النظام للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية، أو خارجها.