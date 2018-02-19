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03:30 19 فبراير/ شباط 2018
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    قوى الأمن تنفذ عملية أمنية في داغستان

    "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم داغستان بجنوب روسيا

    © Sputnik. Russian FSB
    العالم
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    قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرين جراء قيام شخص مجهول بإطلاق نار نحو حشد من الناس كانوا يحتفلون بعيد الـ "ماسلينيتسا" في مدينة كيزليار بداغستان. وقد تمكن رجال الشرطة من تصفية منفذ الهجوم.

    وأفادت وكالة "رويترز"، بأن تنظيم "داعش" أعلن عبر وكالة الأنباء التابعة له مسؤوليته عن حادث إطلاق النار في إقليم داغستان بجنوب روسيا رغم أنه لم يقدم أدلة تدعم ذلك.

    وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت في وقت سابق يوم الأحد، أن رجل مسلح على إطلق النار من بندقية صيد نحو المدنيين ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، ومن بين المصابين 2 من عناصر الأمن. وبدورهم رد رجال الشرطة عليه بإطلاق النار فأردوه قتيلا".

    القوات البحرية الروسية تنفذ تمرينا
    © Sputnik. Sergey Guneev
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    وفي وقت لاحق، أكد ممثل بلدية المدينة لـ"سبوتنيك": "إمرأة أخرى توفت بعد نقلها إلى المستشفى، وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص".

    وحدث ذلك خلال الاحتفال بعيد أسبوع المرافع "ماسلينيتسا" وهو أحد الأعياد السلافية القديمة.

    هذا وتنشط في بعض أقاليم روسيا، وبالذات مناطق شمال القوقاز، بعض الجماعات الإرهابية، المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، التي انتشرت بسبب المستوى المتدني للتعليم الديني، حيث يستغل ذلك العديد من المطرفين التابعين لأحزاب وجماعات متطرفة لتجنيد الناس في صفوهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء التكفيريين والإرهابيين، من يساعدون المنظمات الإرهابية الدولية، خاصة تنظيم "داعش" ويقوم هؤلاء بتجنيد المسلحين وإرسالهم للقتال في منطقة الشرق الأوسط وبالذات سوريا والعراق، ولذلك تسعى روسيا أجهزتها الأمنية وقوات حفظ النظام للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية، أو خارجها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار روسيا, إرهاب, قتلى وجرحى, إطلاق نار, داعش, داغستان, روسيا
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