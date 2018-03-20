الكرملين يرد على المناقشات الأمريكية السعودية حول سوريا واليمن

قال الكرملين: "سددنا ونسدد دائما حساباتنا ولن نسدد حسابات الآخرين"، وذلك تعليقا على خطط المناقشات الأمريكية السعودية حول سوريا واليمن.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب وولي العهد السعودي يناقشان "إجبار روسيا على دفع ثمن" إجراءاتها في سوريا واليمن

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيكسوف، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة شأن يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وموسكو تحترمها.

وأضاف أن أولوية موسكو هي تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل لها مع السعودية.

وأكد بيسكوف أن زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن علاقات ثنائية بين أمريكا والسعودية، وأن الأهم بالنسبة لموسكو هو تطوير العلاقات مع الرياض، و"لدى الرياض وموسكو إرادة سياسية ورغبة ببذل كل الجهود لتنفيذ الاتفاقيات".

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيفية "إجبار روسيا على دفع ثمن" إجراءاتها في سوريا ودعمها لإيران.