الكرملين يرد على المناقشات الأمريكية السعودية حول سوريا واليمن

وأضاف أن أولوية موسكو هي تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل لها مع السعودية.
وأكد بيسكوف أن زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن علاقات ثنائية بين أمريكا والسعودية، وأن الأهم بالنسبة لموسكو هو تطوير العلاقات مع الرياض، و"لدى الرياض وموسكو إرادة سياسية ورغبة ببذل كل الجهود لتنفيذ الاتفاقيات".
أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيفية "إجبار روسيا على دفع ثمن" إجراءاتها في سوريا ودعمها لإيران.
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