الخارجية الروسية: لا أحد يعتزم وقف التعاون مع أوروبا في مكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا أحد يعتزم وقف التعاون الروسي الأوروبي في مواجهة الإرهاب بسبب قضية "سكريبال".

موسكو — سبوتنيك . وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، أن أحدا لا يعتزم وقف التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، بسبب ما يعرف بـ " قضية سكريبال "، لكن الأجواء تزداد صعوبة.

وقال سيرومولوتوف، رداً على سؤال حول تأثير أزمة العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على مكافحة الإرهاب: "يؤثر على الأجواء. لكن أحداً لا يعتزم وقف التعاون. ويجري التعاون بما في ذلك حول سوريا، ومع الولايات المتحدة حول سوريا عبر الخط العسكري. لكن الأجواء تزداد صعوبة".

وكان مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أعلن أن عقد الجلسة الاستثنائية يوم 4 نيسان/ أبريل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو محاولة لإخراج الوضع حول "قضية سكريبال" من المأزق، مؤكداً أن موسكو لن نقبل أية نتائج تحقيق في القضية من دون مشاركة الخبراء الروس.

وتتهم بريطانيا روسيا بتدبير واقعة تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق وابنته، الشهر الماضي، بينما تنفي روسيا تلك الاتهامات.

وتسببت القضية في تأزم العلاقات بين روسيا والعديد من الدول الغربية، وتطور إلى طرد ممثلين دبلوماسيين من كلا الطرفين.