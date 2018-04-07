أكثر من 1100 سوري يعودون لمناطقهم في حماة وحمص ودير الزور خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أكثر من 1100 سوري قد عادوا لمناطقهم في محافظات حماة، وحمص، ودير الزور على مدار 24 ساعة مضت.

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية المدمرة، وتأسيس حياة آمنة في المحافظات السورية ييسر عودة الأشخاص إلى مناطق سكناهم الأصلية".

وكشف يفتوشينكو أنه "على مدار اليوم الماضي، عاد 622 شخصا إلى منازلهم في حماة، وعاد 169 إلى محافظة حمص، و359 إلى محافظة دير الزور — على الضفة الشرقية لنهر الفرات-"، مشيرا إلى أنه في نفس الفترة الزمنية، "عاد 517 شخصا إلى بلدة أبو الضهور قادمين من تل السلطان بمحافظة إدلب عبر الممر الإنساني". كما أشار إلى عودة مدنيين إلى مناطقهم في محافظة حلب.

وأشار إلى أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب يسير إلى الاستقرار، وذلك بفضل الجهود الروسية، والتركية، والإيرانية، بحسب تصريح يفتوشينكو.