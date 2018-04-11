الكرملين يأمل أن يتجنب الجميع الأعمال التي تزعزع استقرار الوضع في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل بأن يبتعد الجميع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعت استقرار الوضع في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/نيسان: "لا أود الدخول في نقاش بطريقة ما حول قضية، ماذا سيحدث، أذا تم توجيه ضربة…ما زلت أريد أن آمل أن يتجنب جميع الأطراف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تزعزع استقرار الوضع الهش بالفعل في المنطقة ".

وقال إنه يأمل أن تتفادى كل الأطراف المعنية في سوريا أي تحرك من شأنه زعزعة وضع هش بالفعل في الشرق الأوسط وأوضح أنه يعارض بقوة أي ضربة أمريكية محتملة لحليفته سوريا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن المزاعم بأن قوات الحكومة السورية نفذت هجوما بأسلحة كيماوية لا تستند إلى حقائق وقال إنه يريد تحقيقا محايدا في الواقعة.

ولدى سؤاله بشأن تصريحات أدلى بها سفير روسيا في لبنان قال خلالها إن أي صواريخ أمريكية ستطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقعها، قال الكرملين إنه لا يريد التعقيب على مثل هذه المسائل.

يتبع…