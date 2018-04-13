برلماني روسي: قانون تدابير الرد على واشنطن يجمد التعاون في المجال النووي وصناعة الطائرات

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، إيفان ميلنيكوف، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون التدابير الردية على العقوبات الأمريكية، ينص على وقف التعاون مع الولايات المتحدة في المجال النووي وصناعة الطائرات ومجال محركات الصواريخ.

وقال ميلنيكوف للصحفيين:

© Sputnik . Vladimir Fyodorenko رئيس الدوما وقادة الكتل يطرحون مشروع قانون للرد على السياسات الأمريكية المعادية لروسيا

يدور الحديث حول إنهاء أو إيقاف التعاون الدولي لروسيا، مع الشركات الروسية مع الولايات المتحدة والمنظمات التي تقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، في المجال النووي وصناعة الطائرات ومجال محركات الصواريخ.

كما أشار ميلينكوف إلى أن مشروع القانون، ينص على منع المواطنين الأمريكيين من المشاركة في خصخصة الممتلكات في روسيا.

وكان رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، طرح مشروع قانون ينص على تدابير جوابية علىالسياسة الأمريكية المعادية لروسيا.

وأشار فولودين إلى أنه من المتوقع أن ينظر الدوما في مشروع القانون في جلسة طارئة يوم 16 أبريل/ نيسان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، عقوبات تستهدف 38 رجل أعمال، ومسؤول، وشركة روسيين بسبب ما وصف بـ "الأنشطة الخبيئة" لروسيا في العالم. وشمل هؤلاء وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.