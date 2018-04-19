رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى وزارة الخارجية الروسية

أفاد مصدر في خدمات الطوارئ في موسكو، اليوم الخميس 19 أبريل/نيسان، بعدم عثور رجال الأمن على أشياء مشبوهة في مبنى وزارة الخارجية الروسية وسط موسكو، والذي تم إجلاء الموظفين منه .

© Sputnik . Nazek mohamed الخارجية الروسية: نحو 70 امرأة تحمل الجنسية الروسية لا تزال في سجون بغداد

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":

انتهى تفتيش جميع أقسام المبنى ولم يتأكد التهديد بحدوث انفجار.

وكان قد جرى، في وقت سابق، إجلاء موظفي وزارة الخارجية الروسية من مبنى الوزارة في وسط موسكو بعد مكالمة مجهولة المصدر حول تلغيم المبنى.

في سياق آخر، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا والولايات المتحدة تجريان جولة جديدة من المباحثات حول تنفيذ اتفاقية "ستارت" في جنيف خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المشاورات بين روسياوالولايات المتحدة حول اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية "ستارت" عقدت للمرة الخامسة عشرة في جنيف.

وبحسب بيان الوزارة، فإن "الوفد الأمريكي والروسي يواصلان مناقشة المسائل العملية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية"، وبدأ عمل اللجنة يوم 10 نيسان/ أبريل وسينتهي يوم غد 20 أبريل.