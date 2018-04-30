المصالحة الروسي: مقتل وإصابة 15 شخصا في قذائف أطلقها مسلحون على أحياء مدينة حمص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل شخصين وإصابة 13 في سوريا بعد قيام المسلحين بإطلاق 4 قذائف على أحياء سكنية في مدينة حمص وسط البلاد.

موسكو — سبوتنيك. قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الاثنين، إن المسلحين في سوريا تسببوا في مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بعد أن قصفوا أحياء في مدينة حمص.

وقال اللواء يوري يفتوشينكو، مدير المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إيجاز صحفي، إنه "في 29 إبريل/ نيسان، قام مسلحون من جماعات غير شرعية بإطلاق قذائف مرتين على أحياء بمدينة حمص من الأطراف الجنوبية لبلدة تلبيسة بمحافظة حمص".

وقال إنه "تم إطلاق أربع قذائف، ما تسبب بمقتل 2 وإصابة 13، فضلا عن حدوث أضرار.

يشار إلى أنه توفي طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية المنتشرة بريف حمص الشمالي بالقذائف على أحياء في مدينة حمص أمس الأحد.

وأفادت وكالة "سانا" بأن إرهابيين يتحصنون في عدد من قرى وبلدات ريف مدينة حمص الشمالي استهدفوا بقذيفة مدينة حمص سقطت في حي وادي الذهب وأسفرت عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة.

وفي حي العدوية سقطت قذيفة صاروخية أيضا على منازل الأهالي أطلقتها التنظيمات الإرهابية أدت إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بجروح بينهم طفلان حالة أحدهما حرجة جدا.