برزاني يصل موسكو ويشارك في احتفال "يوم النصر"

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، سفين دزئي، أن رئيس حكومة الإقليم، نيجرفان برزاني، وصل اليوم إلى موسكو بدعوة رسمية.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم لوكالة "سبوتنيك": "رئيس حكومة الإقليم نيجرفان برزاني وصل اليوم إلى موسكو بناء على دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفالات الخاصة بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية".

وكان ممثل مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي، أكد أن رئيس وزراء الإقليم نجرفان برزاني يعتزم زيارة موسكو يوم غد الأربعاء ويعول على عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ممثل مكتب برزاني لوكالة "سبوتنيك":

"رئيس الوزراء برزاني يعتزم المشاركة في مراسم الاحتفال بالذكرة الـ 73 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت لاحق سيشارك في فعاليات رفيعة المستوى ومباحثات ثنائية، بما في ذلك لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح المصدر أن الدعوة لزيارة موسكو أرسلها الديوان الرئاسي الروسي بطلب من رئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.