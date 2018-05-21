زعماء روحيون: الإرهابيون يريدون تقويض التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين في روسيا

دعا الزعماء الروحيون في روسيا اليوم الاثنين إلى بذل كل جهد ممكن لمنع التحريض على الفتنة الطائفية في البلاد عقب الهجوم على كنيسة في غروزني يوم السبت الماضي.

© Sputnik . Said Tzarnaev قديروف: بوتين هزم الإرهاب في الشيشان ونعيش حياة مزدهرة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس الأديان في روسيا: "نحن، رؤساء وممثلو الديانات التقليدية في روسيا، نلفت الانتباه إلى المحاولات الجارية على يد الإرهابيين الهادفة لتدمير السلام بين الأديان في بلادنا، ونؤكد: هدف الإرهابيين ورؤسائهم المدبرين هو التحريض على الفتنة الطائفية، وتقويض تقاليد عمرها قرون من التعايش السلمي للمسيحين والمسلمين في روسيا ، ونحن ندعو لبذل كل جهد ممكن لتجنب هذا ".

هذا وتم تصفية أربعة مسلحين، يوم السبت الماضي، حاولوا اقتحام كنيسة مار ميخائيل رئيس الملائكة في وسط عاصمة الجمهورية الشيشانية غروزني، خلال عملية خاصة في حين أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخرين اثنين بجروح ومقتل أحد رعايا الكنيسة.

من جهته قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنه جرى التعرف على كافة المتورطين في الهجوم المسلح على الكنيسة في العاصمة غروزني، والذي أدى لمقتل شرطيين ومصل.