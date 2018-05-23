سيناتور: موسكو ستتخذ تدابير بحق "بي بي سي" في حال تعرضت "آر تي" لقيود في البث

أكد رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي، ألكسي بوشكوف، أنه في حال تعرض قناة "آر تي" لقيود في البث، فإن تدابير مماثلة ستتخذ بحق إذاعة "بي بي سي" في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوشكوف: "في حال تعرضت آر تي في بريطانيا إلى قيود كبيرة في البث، فإن تدابير مماثلة ستتخذ في موسكو. وهذا سيؤثر بشكل كبير على عمل بي بي سي في روسيا التي لديها هنا قناة وإذاعة".

© Sputnik . Iliya Pitalev بريطانيا تفتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي"

وكانت هيئة "أوفكوم" التنظيمية للاتصالات في بريطانيا، أعلنت يوم الاثنين أمس الأول، عن فتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي".

وجاء في بيان للهيئة أن: "التحقيقات فتحت للاشتباه في مخالفات حصلت في برامج أخبار القناة، يومي 26 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار 2018، وفيما يتعلق ببرنامج "كروستولك" يوم 20 أبريل/ نيسان.

وأضاف البيان بأن حقيقة بداية التحقيق لا تعني أن قناة "آر تي" قد ارتكبت أية مخالفة، ولا تثبت جميع التحقيقات حقيقة وقوع مثل هذا الانتهاك.

ودعا برلمانيون بريطانيون في وقت سابق لفرض عقوبات ضد القناة وحتى ألغاء ترخيصها، إذا ثبت تورط روسيا في تسمم العقيد السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه "لن تعمل أية وسائل إعلام بريطانية في بلادنا إذا قامت بريطانيا بأغلاق شركة آر تي"، وفي المقابل ، حذر "روسكوم نادزور" (الهيئة الاتحادية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات الجماهيرية) من تدابير فورية ضد وسائل الإعلام البريطانية في حال سحب ترخيص "أر-تي" في المملكة المتحدة.