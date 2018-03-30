بيسكوف: وقف بث "آر تي" يظهر "التمييز الأمريكي" ضد وسائل الإعلام

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار الولايات المتحدة بوقف بث قناة "آر تي" يعتبر توجها مريبا ومخيفا، ويظهر سياسة التمييز الأمريكية ضد وسائل الإعلام.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول إيقاف بث القناة التلفزيونية الروسية في واشنطن: "هذه نزعة مثيرة للقلق ومخيفة للغاية، ومثل هذه الإجراءات الطوعية، تشير بالدرجة الأولى إلى سياسة تمييزية بحق وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، في مخالفة للتشريعات الأمريكية الخاصة بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير، التي نسمعها ليلا و نهارا من واشنطن".

ولفت بيسكوف إلى أن هذه القضية قيد الدراسة في موسكو وأنه يجري التواصل رئيسة تحرير قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، مشيرا إلى أن موسكو تعتبرها قضية خطيرة للغاية ومحفوفة بالمخاطر.

وأضاف: "تحدثت مع مارغاريتا سيمونيان، عبر الهاتف وحاولت معرفة سبب إبلاغ " آر تي " بهذا القرار"، مشيرا إلى أن المحامين يدرسون هذا الوضع، لأن وضع العميل الأجنبي الذي تم لصقة في" آر تي" ليس عذرا لاستبعاد قناة التلفزيون من شبكات الكابل".

وأضاف: "يبدو القرار للوهلة الأولى أنه غير مبرر، لأنه حتى العميل الأجنبي لا يمكن أن يكون في حد ذاته، الأساس لاستبعاد وسائل الإعلام الخاصة من البث".

وكانت وزارة العدل الأميركية، طالبت قناة "آر تي أمريكا" بالخضوع لإجراءات تسجيلها كعميل أجنبي في الولايات المتحدة.

ووصفت رئيسة تحرير شبكة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان، مطالب الجانب الأمريكي بأنها غير شرعية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية بأنها سترد على سياسة التضييق على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة.