عقب أول ظهور لها… ندبة في رقبة يوليا سكريبال تثير التساؤلات

خرجت يوليا سكريبال، التي يُزعم تعرضها لمحاولة اغتيال بغاز سام، في أول ظهور إعلامي لها أوائل شهر مارس/آذار الماضي.

وبعد لقائها مع وكالة "رويترز"، الذي أعربت فيه عن امتنانها لجميع أولئك الذين ساعدوها وقدموا الدعم لها خلال تلقيها العلاج في مستشفى سالزبوري، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورها الجديدة خلال اللقاء.

رويترز نقلا عن وسائل إعلام بريطانية: حالة يوليا سكريبال تتحسن بسرعة وتجاوزت مرحلة الخطرhttps://t.co/xtVwVoql1Y pic.twitter.com/AjZeowWVFB — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) March 29, 2018

وعلى الرغم من تعبيرهم عن السعادة لأن يوليا كانت تبدو بصحة جيدة، تساءلوا ما إذا كان غاز الأعصاب السبب في وجود الندبة التي تشير إلى عملية جراحية مفاجئة.

Yulia Skripal finally gives an interview to Reuters (in essence echoing the written statement from April):https://t.co/keGzsRyq7b



I always suspected Novichok to be a very special nerve agent: apparently prompting surgery at or below the larynx!?!

Any medical explanation? pic.twitter.com/IrgXyHJ7oJ — *Qoppa* (@Qoppa999) May 23, 2018 Note in her ‘interview’ that Yulia #Skripal doesn’t answer any questions, and that @Reuters has now deleted from the original article its earlier reference to a scar on her neck (NB possibly from her hospital treatment), but which is still visible in photohttps://t.co/5ylSaRNmSL pic.twitter.com/xcbZVlvpF4 — Charles Shoebridge (@ShoebridgeC) May 23, 2018

بينما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ إلى التفكير في رد فعل وسائل الإعلام في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ما يتعلق بظهور أي مواطن في عداد المفقودين يتحدث من "روسيا أو سوريا أو إيران"، في حين أشار مستخدم آخر لموقع تويتر إلى أن يوليا تبحث عن الاسترخاء.

يذكر أن الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي بالقرب من مركز تجاري في مدينة سالزبري البريطانية في الـ 4 مارس/ آذار الماضي.

وتدعي لندن أن روسيا وراء تسميم سكريبال بمادة سامة، في حين أن موسكو تنفي ذلك بشدة.

وكانت واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، قد قررت طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية اتهام موسكو بالتورط في محاولة قتل العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.