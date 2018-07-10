تسجيل
13:50 10 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    روسيا وسوريا

    وزير الكهرباء السوري لـ"سبوتنيك": روسيا تعيد تأهيل منظومتنا الكهربائية

    © AFP 2018 / Ebrahim Qauas
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف وزير الكهرباء السوري المهندس، زهير خربوطلي، أن مذكرات تفاهم تم توقيعها مع روسيا الاتحادية من أجل إعادة تأهيل محطات سورية لتوليد الكهرباء ووضعها في الخدمة من جديد مثل محطة حلب الحرارية بمجموعاتها الثانية والثالثة والرابعة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ مجموعتين بخاريتين باستطاعة 700 ميغاواط.

    وقال وزير الكهرباء السوري المهندس زهير خربوطلي لوكالة "سبوتنيك" إن المنظومة الكهربائية السورية كانت قبل الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ عام 2011 من أقوى المنظومات الكهربائية على المستوى الإقليمي والدول المجاورة، حيث إن الشبكة الكهربائية السورية مربوطة فيما بينها بدءا من الجنوب السوري حتى اقصى الشمال السوري، حيث عملت المجموعات المسلحة على استهداف قطاعات الطاقة الكهربائية بشكل ممنهج ومدروس أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهذه المنظومة، "ولهذا السبب فإن 50 % من محطات توليد الكهرباء السورية خارج الخدمة".

    عائلات سورية من درعا التي تجري فيها عمليات ضد الإرهابيين بداخلها
    © REUTERS / SANA
    أقصى بلدة جنوبية تنضم إلى المصالحة في سوريا
    وأضاف الوزير خربوطلي: "بعد انتصارات الجيش السوري على كامل الجغرافية السورية نقوم بإعادة ربط أوصال وشرايين المنظومة الكهربائية بكل مستويات نقل خطوط التوتر العالي ومحطات التوليد، وتعد محطة الزارة الكهربائية في المنطقة الوسطى العمود الفقري للمنظومة الكهربائية السورية، حيث تعرضت المحطة لاعتداءات كثيرة من قبل الإرهابيين الذين كانوا متواجدين في المناطق المجاورة بريف حماة الجنوبي، وبعد إخراج المسلحين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بدأت الورشات الفنية بإعادة تأهيل وصيانة المحطة على أن يتم وضعها في الخدمة بنهاية الشهر الجاري باستطاعة 180 ميغا واط".

    وكان الوزير خربوطلي بحث شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع وفد روسي برئاسة كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة إمكانية التعاون الروسي في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية ولا سيما محطات التوليد وإنشاء مشاريع مستقبلية مهمة في مرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية إنشاء محطة توليد جديدة لإعادة التغذية لمحافظة دير الزور، وتوسيع استطاعة محطة تشرين التي تغذي المنطقة الجنوبية إلى نحو 600 ميغا واط، وتطوير استطاعة محطة محردة التي تغذي المناطق الوسطى والشمالية والساحلية، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 3 مجموعات في محطة توليد حلب الحرارية الثانية والثالثة والرابعة استطاعة كل مجموعة منها 200 ميغا واط، موضحا للوفد الروسي أن سوريا بحاجة في المرحلة القادمة إلى 2300 ميغا واط بقيمة 1.8 مليار يورو، كما أبدى الوفد الروسي خلال زيارته لسوريا أواخر العام الماضي استعداد روسيا لتمويل هذه المشاريع وإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للانطلاق بالعمل وتركيب المعدات وتدريب الكوادر الفنية.

    وشهدت زيارة وفد من رجال الأعمال الروس، بداية شهر يونيو/حزيران  الماضي، إلى دمشق تفاهمات حول عدد كبير من المشاريع والاتفاقيات من بينها إعادة تأهيل وصيانة محطات الكهرباء السورية المدمرة مثل محطة كهرباء حلب.

    انظر أيضا:

    نائب رئيس مجلس الدوما: منظمة الأمن والتعاون تريد الحوار مع روسيا
    وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بالتورط في حادث أميسبوري
    أيمن عبد السلام: زيارتي إلى روسيا ستكون ذكرى لا تنسى وسأرويها لأولادي وأحفادي
    سياسي روسي يتوقع تسليم قاعدة "إنجرليك" إلى روسيا
    ماكرون يصل إلى روسيا لحضور مباراة في بطولة كأس العالم
    رصد طائرة الزعيم الكوري الشمالي قرب روسيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, أخبار سوريا, الحكومة السورية, حافظ بشار الأسد, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة ترتدي كوكوشنيك، وهي زينة رأس تقليدية روسية في مرحلة المجموعة 1/8 في مباراة بين روسيا وإسبانيا
    مشجعو كأس العالم يرتدون "كوكوشنيك" الروسي
    لماذا يخاف نتنياهو من السلاح على الحدود السورية
    لماذا يخاف نتنياهو من السلاح على الحدود السورية
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك