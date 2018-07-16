بوغدانوف يناقش مع رئيس منصة موسكو تسوية الأزمة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الإثنين 15 يوليو / تموز، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، تسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم عقد مناقشة متعمقة لمشاكل التسوية في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك الاتفاقيات في إطار عملية أستانا".

© AFP 2018 / Kena Betancur نائب وزير الخارجية الروسي يطلع غوتيرش على جهود موسكو في حل الأزمة السورية

هذا ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ أذار/مارس 2011، وتتم مناقشة تسوية الأزمة في أستانا وجنيف.

وكان صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، أن العمل على تسوية الأزمة السورية سيستمر عبر صيغة "أستانا"، وموسكو مستعدة لجمع جهود هذا المسار بجهود "المجموعة المصغرة" لحل الأزمة السورية.

وقال بوتين خلال اللقاء: "بشكل عام، بالفعل، أنا متفق مع الرئيس ترامب، عسكريونا يعملون بشكل جيد جدا مع بعضهم البعض، وآمل أن يتمكنوا من الاتفاق كما حدث من قبل. نحن سوف نعمل وفي صيغة أستانا، أعني روسيا، وتركيا وإيران، وحول هذا أنا اليوم أبلغت أيضا دونالد ترامب، ولكن نحن مستعدون لجمع هذه الجهود مع جهود ما يسمى بالمجموعة المصغرة للدول، لكي يصبح للعملية طابعا واسعا، وليكون لدينا حظوظ أفضل لنجاح نهائي".

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.