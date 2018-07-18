الخارجية الروسية: سفارتنا في واشنطن تسعى للاجتماع مع المواطنة المعتقلة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، 18 يوليو/ تموز أن السفارة الروسية في واشنطن تسعى للاجتماع مع المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة ماريا بوتينا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "من جانبنا، نتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الروسية".

© Sputnik . Sergei Guneyev سفير روسيا في واشنطن: من الصعب على ترامب تنفيذ اتفاقياته مع بوتين في هلسنكي

وتابعت زاخاروفا أن السفارة الروسية في واشنطن اتصلت بالسلطات الأمريكية وتسعى لعقد اجتماع قنصلي مع ماريا بوتينا، ومن واجبهم السماح لنا بذلك".

ووسعت وزارة العدل الأمريكية اتهاماتها، ضد المواطنة الروسية ماريا بوتينا بشأن قضية التجسس، وفقا لوثائق المحكمة.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أعلنت، يوم 15 يوليو، توقيف مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.