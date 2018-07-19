السفير الروسي في دمشق: جنوب سوريا بات خاليا من التشكيلات الموالية لإيران

هذا وما زال النزاع المسلح في سوريا مستمرا، منذ آذار/ مارس 2011. وتتم مناقشة تسوية الأزمة في أستانا وجنيف، حيث تم التوصل لاتفاقات حول إيجاد مناطق خفض التصعيد وبدء حوار لحل الأزمة بين الحكومة السورية وقوى المعارضة بضمانة روسيا وإيران وتركيا.
ومع تقدم الجيش السوري في الجنوب السوري وسيطرته على المناطق المحاذية للمنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، تطالب تل أبيب بإبعاد القوات الإيرانية أو المجموعات الموالية لها عن منطقة الحدود، لما تمثله من خطر على أمن الدولة العبرية، بحسب تل أبيب.
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