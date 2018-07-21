الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الجهود الإنسانية المشتركة في الغوطة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم السبت، 21 يوليو/تموز: "استمرار للمحادثات التي عقدت يوم 15 يوليو في موسكو، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن طيران النقل العسكري الروسي، أوصل 44 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من فرنسا إلى سوريا.
وذكر بيان مشترك، أمس الجمعه، أن روسيا وفرنسا تعتزمان إيصال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أيام قريبة في إطار مشروع مشترك. وأكد البيان الروسي الفرنسي المشترك، أن المساعدات تتألف من مواد طبية أساسية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة، إضافة لأدوية رئيسية مخصصة لعلاج 15000 إصابة طفيفة.
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