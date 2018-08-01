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18:35 01 أغسطس/ أب 2018
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    نظام روسي موحد للمراقبة الجوية العسكرية والمدنية في سوريا ومصانع "لبناء المنازل"

    © Sputnik . Ali Hashem
    روسيا
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    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتزويد سوريا بمصانع لبناء المنازل التي تسمح بإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الخرسانة المسلحة في وقت قصير.

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    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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    موسكو — سبوتنيك. قال متحدث باسم الوزارة، ألكسندر تولباروف، في اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا: "من بين المهام الأكثر إلحاحا إعادة إعمار البلدات المدمرة، والمرافق الصناعية، وتوفير للسكان المحليين، بما في ذلك أولئك الذين يعودون إلى وطنهم، المساكن وفرص العمل والتي يمكن حلها عن طريق تزويد سوريا بمصانع لبناء المنازل، ومجموعة واسعة من منتجات الخرسانة المسلحة (ألواح، عوارض، ألواح حائط، سلالم، واجهات، كتل إسمنتية مسلحة، إلخ…، وكذلك لتلبية احتياجات بناء البنية التحتية (لوحات الطريق والأعمدة الكهربائية والنوادل للسكك الحديدية ودعامات الجسور)".

    كما أشار تولباروف إلى أن المعدات يتم معالجتها طبقا لمواصفات المواد السورية، والمواد الزلازلية، المتفق عليها مع نقابة المهندسين السوريين، وهي فريدة ولديها درجة عالية من التشغيل الآلي، بما في ذلك دعم الإنتاج عن بعد ومراقبة جودة المنتجات المصنعة.

    وأضاف تولباروف أن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشاريع لإعادة وبناء المطارات وتوفير الأمن وتجهيز المطارات بأجهزة مراقبة الحركة الجوية ومراكز القيادة والمراقبة.

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    وتابع تولباروف قائلا "أن تسليم أنظمة مراقبة الحركة الجوية ومرافقها مهمة استراتيجية، وسيضمن تنفيذها تعزيز المزيد من منتجات التكنولوجيا الفائقة الروسية، بالإضافة إلى بناء نظام موحد للمراقبة العسكرية المدنية في سوريا، مع مراعاة وجود أنظمة دفاع جوي روسية في المنطقة".

    وفي هذا السياق كان قد صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الأربعاء الماضي ، بأن خبرة إعادة بناء الاتحاد السوفياتي بعد الحرب الوطنية العظمى 1941- 1945، يمكن استخدامها في سوريا.

    وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

    وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة الروسية, أخبار سوريا, إعادة إعمار سوريا, وزارة الصناعة والتجارة الروسية, سوريا
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