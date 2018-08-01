نظام روسي موحد للمراقبة الجوية العسكرية والمدنية في سوريا ومصانع "لبناء المنازل"

كما أشار تولباروف إلى أن المعدات يتم معالجتها طبقا لمواصفات المواد السورية، والمواد الزلازلية، المتفق عليها مع نقابة المهندسين السوريين، وهي فريدة ولديها درجة عالية من التشغيل الآلي، بما في ذلك دعم الإنتاج عن بعد ومراقبة جودة المنتجات المصنعة.
وأضاف تولباروف أن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشاريع لإعادة وبناء المطارات وتوفير الأمن وتجهيز المطارات بأجهزة مراقبة الحركة الجوية ومراكز القيادة والمراقبة.
وفي هذا السياق كان قد صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الأربعاء الماضي ، بأن خبرة إعادة بناء الاتحاد السوفياتي بعد الحرب الوطنية العظمى 1941- 1945، يمكن استخدامها في سوريا.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.
وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.
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