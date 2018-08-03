بوتين يوقع قانونا بشأن حاملي بطاقات المشجعين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح لحاملي وثيقة المشجعين بدخول روسيا حتى نهاية عام 2018 دون الحصول على تأشيرة، ونشرت الوثيقة ذات الصلة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

موسكو — سبوتنيك. وقد أعد مشروع القانون استنادا إلى التجربة الإيجابية لاستضافة كأس العالم 2018، وينص على تمديد فترة العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة حتى عام 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، للأشخاص الذين زاروا روسيا بصفة مشجعين بواسطة بطاقات المشجعين.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: كأس العالم في روسيا حدث هام على المستوى العالمي

وكان مجلس الدوما الروسي ، اعتمد يوم الخميس 26 يوليو/تموز، في جلسة عامة له، قانونا يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام.

ويذكر في المذكرة التوضيحية للقانون أن مشروع القانون الاتحادي تم تحضيره على أساس تجربة إيجابية لاستضافة كأس العالم 2018 وينص على تمديد فترة التأشيرة الحرة حتى عام 31 ديسمبر 2018، للأشخاص الذين زاروا روسيا بصفة مشجعين بواسطة بطاقات المشجعين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا إلى منح الأجانب الذين يملكون بطاقات المشجع تأشيرة الدخول لمرات عدة إلى روسيا، بحيث تبقى سارية المفعول حتى نهاية السنة.

هذا واحتضنت روسيا مباريات كأس العالم في كرة القدم —2018 في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الحالي. وفيما يتعلق بالمونديال المقبل فإنه سيقام في دولة قطر في عام 2022.