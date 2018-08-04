الدفاع الروسية تؤكد اقتراحها التعاون مع واشنطن بشأن اللاجئين السوريين وإزالة الألغام

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف أطلع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد على التدابير التي اتخذتها موسكو ودمشق لاستقرار الوضع في سوريا.

© Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir موسكو: دول أوروبية مستعدة للمشاركة في مشاورات حول اللاجئين السوريين

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: " قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بالرد على نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد بشأن نتائج الاجتماع الذي عقد في هلسنكي في 8 حزيران/ يونيو من هذا العام، وأطلعه على التدابير التي اتخذتها موسكو ودمشق لاستقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية".

وأشار البيان إلى الحديث دار بالتحديد عن استعداد الجانب الروسي للعمل مع السلطات السورية لتوفير ضمانات أمنية للاجئين من مخيم الركبان وخلق الظروف الضرورية لعودتهم إلى ديارهم وكذلك التعاون بقضية وإزالة الألغام.

وأضاف البيان: "كما تم تقديم اقتراحات للتنسيق في القضايا الإنسانية وإزالة الألغام، بما في ذلك في مدينة الرقة، وحل القضايا الإنسانية الأخرى العاجلة من أجل الإسراع في إقامة حياة سلمية في جميع أنحاء سوريا، وتحييد محاولات تجنيد الإرهابيين اللاجئين إلى صفوفهم".