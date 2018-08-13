روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 27 خرقا، ورصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 27 خرقاً في محافظات، اللاذقية (10) وحلب (12) وحماه (4)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة إدلب.

© Sputnik . Morad Saeed روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها إيصال 650 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 3.7 طن إلى قرية الصالحية بريف دير الزور.

وبشكل عام تم تنفيذ 1893 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2899.36 طنا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 10 أشخاص.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 87681 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.