روسيا تكشف حقيقة مناورات عسكرية تثير قلق "الناتو"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن روسيا مستعدة للحوار مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن الحوار يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل.

سفيتلوغورسك — سبوتنيك. وقال فومين خلال منتدى "بالت ارتيك" الدولي: "روسيا مستعدة للحوار، بما في ذلك مع الناتو، لكن الحوار يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".

وأشار نائب الوزير إلى أن حلف شمال الأطلسي رفع وتيرة المناورات العسكرية قرب الحدود الروسية بمرتين.

وأضاف فومين "العام لم ينته بعد وجرت نحو 100 مناورة شارك فيها عشرات آلاف العسكريين".

وأوضح فومين أن المناورات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية بالمشاركة مع الدول الشريكة عبر رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لها طابع دفاعي وليست موجهة ضد دول أخرى.

وأوضح فومين "جميع الفعاليات المشتركة، المناورات، ليست موجهة ضد أية دول أخرى، وهي تحمل طابعاً دفاعياً فقط وتهدف لضمان السيادة، الأمن ووحدة أراضي روسيا وحلفائها".

وأتم فومين "هي ردة فعل ملائمة ومناسبة على الأفعال التي، للأسف، يجريها الناتو، عندما قام بتفعيل أنشطته العسكرية على الحدود الروسية".