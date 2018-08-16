الدفاع الروسية: مسار القاذفات "توبوليف-160" المنطلقة من تشوكوتكا كان ضمن حدود روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسار طيران القاذفات الاستراتيجية "توبوليف-160" التي انطلقت من تشوكوتكا لأول مرة كان ضمن الحدود الروسية.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "مسار التحليق كان يمر فوق محيط البحر الشمالي، والبحر السيبيري — الشرقي، وبحر كارا ضمن حدود روسيا الاتحادية".

وهبطت قاذفتا قنابل وصواريخ استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الروسي للمرة الأولى في مطار يقع في شبه جزيرة تشوكوتكا في الشرق الروسي.

وتوجهت طائرتان من طراز "تو-160" إلى الشرق الروسي المجاور لولاية ألاسكا الأمريكية خلال تدريب القوات الجوية الروسية.

وإجمالا تشارك في التدريب نحو 10 طائرات من طراز "تو-160" و"تو-95إم إس" و"إيل-78" التي تتدرب على استخدام وسائل الدمار الجوي ضد الأهداف الأرضية، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "تو-160" التي أطلق عليها "البجعة البيضاء" تقدر على حمل 12 صاروخا. ويصل مدى الصواريخ التي تحملها "البجعة البيضاء" والتي تقدر على حمل رؤوس نووية، إلى 3500 كيلومتر الأمر الذي يتيح لحاملة هذه الصواريخ إطلاقها من مكان لا تطاله مضادات الطائرات.