بوتين يدعو إلى مساعدة سوريا وخاصة المناطق التي يمكن للاجئين العودة إليها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه سوريا بحاجة إلى مساعدة وفي المقام الأول في تلك المناطق التي يمكن للاجئين العودة إليها بما في ذلك من أوروبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين قبل بدأ الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "سنناقش الوضع في الشرق الأوسط، أولا وقبل كل شيء…سوريا. من المهم زيادة المكون الإنساني في الصراع السوري، أعني، أولا وقبل كل شيء، تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومساعدة المناطق التي يستطيع اللاجئون العودة إليها من الخارج".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev ميركل تبحث مع بوتين العلاقات الثنائية والوضع في سوريا وأوكرانيا

وأضاف بوتين: " "بالطبع ، لا أعني البلدان الأوروبية في هذه الحالة، على الرغم أن البعض قد يعود من أوروبا، أذكر أن هناك مليون لاجئ في الأردن ، وفي لبنان هناك مليون لاجئ، وفي تركيا هناك ثلاثة ملايين لاجئ. هذا عبئ كبير على أوروبا، لذا من الأفضل أن تفعل كل شيء حتى يتمكنوا هؤلاء الأشخاص من العودة إلى ديارهم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل اليوم إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشار الألمانية أنغيلا ميركل حول تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمشاريع الدولية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.