روسيا توقع اتفاقات حكومية المشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"

أعلن مدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الأحد، أن روسيا ستعقد لجنة حكومية مشتركة مع مصر وأوزبكستان وتركمانستان وبوتسوانا، في سياق المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا - 2018" وستوقع العديد من الاتفاقات الحكومية الدولية مع الشركاء في التعاون العسكري التقني.

موسكو — سبوتنيك. وقال شوغايف، لوكالة "سبوتنيك": "الحديث يدور أولا حول اللجان الحكومية المشتركة التي حددناها في هذا المنتدى. وستعقد مثل هذه اللجان مع مصر وأوزبكستان وتركمانستان وبوتسوانا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات الحكومية الدولية والوثائق التجارية. وبما أن المنتدى لم يبدأ بعد، لا أريد الكشف عن كل التفاصيل".

ويعقد المنتدى الدولي "أرميا — 2018" في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس/ آب في ضاحية موسكو، كوبينكا، ومن بين هذه الآليات المتطورة: مجموعة مستحدثة من طائرات الهليكوبتر الهجومية والدبابات ومركبات القتال المشاة ونظم القذائف المضادة للطائرات والذخائر، وأنواع جديدة من البندقيات ومعدات الاتصالات ومعدات الحرب الإلكترونية وغيرها.