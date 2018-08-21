روسيا: تنفيذ عقد توريد "إس-400" لتركيا يبدأ في عام 2019

أعلنت شركة روس أوبورون إكسبورت أن روسيا تبدأ تنفيذ عقد توريد "أس-400" إلى تركيا في عام 2019.

موسكو — سبوتنيك . أعلن رئيس شركة روس أوبورون إكسبورت، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ عقد توريد منظومات الدفاع الصاروخية " إس-400 " إلى تركيا، سيبدأ العام القادم 2019.

وقال ميخييف للصحفيين: "أس-400" إلى تركيا، العقد ينفذ في المواعيد المتفق عليها. في 2019 سنبدأ بتنفيذ العقد".

كما أعلن ميخييف، أن مصنع الأسلحة الصغيرة في فنزويلا سيبدأ العمل في عام 2019، علاوة على مركز خدمة صيانة وإصلاح المروحيات في هذا العام.

وقال المدير العام للصحفيين خلال منتدى "أرميا 2018": "سيبدأ مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة (في فنزويلا) في العمل عام 2019، ونحن نعمل على تسريع البدء في هذا المشروع. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم في هذا العام تسليم مركز صيانة وإصلاح المروحيات".

كما كشف رئيس "روس أوبورون إكسبورت" عن أن عقد توريد مروحيات "كا-52" إلى دولة مصر يوقع مباشرة بعد التفاوض مع المصنعين الروس حول استكمال تجهيز حاملات المروحيات ميسترال.

مضيفا أن روسيا تطمح إلى احتلال المرتبة الأولى في التصدير العالمي للأسلحة، بما فيه على حساب دبابة "أرماتا".

ووقعت كل من روسيا وتركيا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "اس-400"، ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.