"الدفاع الروسية": المسلحون حاولوا مهاجمة مواقع القوات السورية في مدينة حماة مرتين اليوم

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد محاولات مهاجمة مواقع القوات الحكومية باستخدام أجهزة طائرة في مدينة حماة خلال وقت النهار".
كما أكد تسيغانكوف، أن أفراد المجموعات المسلحة في جنوب — غرب سوريا قاموا خلال فترة 24 ساعة الماضية بتسليم 483 قطعة من الأسلحة الخفيفة، وذخيرة من مختلف العيارات.
وأشار اللواء إلى أنه بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار، تم رصد خروقات من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن قصف مواقع القوات الحكومية في مدينة تادف في محافظة حلب على خط ترسيم الحدود مع تشكيلات "الجيش السوري الحر"، الذي تسيطر عليه القوات المسلحة التركية.
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