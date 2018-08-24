"الدفاع الروسية": المسلحون حاولوا مهاجمة مواقع القوات السورية في مدينة حماة مرتين اليوم

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن المسلحين قاموا بمحاولتين لمهاجمة مواقع القوات السورية في مدينة حماة باستخدام طائرات دون طيار.

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد محاولات مهاجمة مواقع القوات الحكومية باستخدام أجهزة طائرة في مدينة حماة خلال وقت النهار".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد 15 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأضاف القائد أنه تم إسقاط 3 طائرات دون طيار باستخدام وسائل الدفاع الجوي السورية".

كما أكد تسيغانكوف، أن أفراد المجموعات المسلحة في جنوب — غرب سوريا قاموا خلال فترة 24 ساعة الماضية بتسليم 483 قطعة من الأسلحة الخفيفة، وذخيرة من مختلف العيارات.

وأشار اللواء إلى أنه بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار، تم رصد خروقات من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن قصف مواقع القوات الحكومية في مدينة تادف في محافظة حلب على خط ترسيم الحدود مع تشكيلات "الجيش السوري الحر"، الذي تسيطر عليه القوات المسلحة التركية.