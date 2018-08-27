بيسكوف: القمة الروسية التركية الإيرانية قد تعقد في طهران

أعلن المتحدث الرسمي، باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مسألة انعقاد القمة الروسية التركية الإيرانية في طهران قيد الإعداد.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري التحضير للقمة الثلاثية. قد تعقد في طهران. يجري الإعداد لهذا ونحن سنعلن عند الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية".

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وكان الكرملين قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في اجتماع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أوائل سبتمبر/ أيلول.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يزور إيران الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الرئيس التركي القول إن "أردوغان سيزور إيران يوم 7 سبتمبر المقبل في جولة من المتوقع أن تشمل قمة ثلاثية مع قادة روس وإيرانيين".

والتقى الزعماء الثلاثة في أبريل/ نيسان في أنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.