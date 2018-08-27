بيسكوف: القمة الروسية التركية الإيرانية قد تعقد في طهران

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري التحضير للقمة الثلاثية. قد تعقد في طهران. يجري الإعداد لهذا ونحن سنعلن عند الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية".
من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يزور إيران الشهر المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الرئيس التركي القول إن "أردوغان سيزور إيران يوم 7 سبتمبر المقبل في جولة من المتوقع أن تشمل قمة ثلاثية مع قادة روس وإيرانيين".
والتقى الزعماء الثلاثة في أبريل/ نيسان في أنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.
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