بوتين يعزي سكان دونباس في مقتل زاخارتشينكو: روسيا ستقف معكم دائما

عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لسكان إقليم دونباس الأوكراني، في مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو.

موسكو —سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "تقبلوا مني خالص التعازي في مقتل ألكسندر زاخارتشينكو، أود التعبير عن التعازي لذوي وأقارب زاخارتشينكو، وكل سكان دونباس، روسيا ستقف معكم دوما".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مقتطفات من مسيرة قائد جمهورية دونيتسك الشعبية الراحل ألكسندر زاخارشينكو

وتابع بوتين: " مقتل زاخارتشينكو يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي [الأوكراني]، بل يراهنون على إركاع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك…".

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.

وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.

وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.

وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين "قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار".