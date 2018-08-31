بوتين يعزي سكان دونباس في مقتل زاخارتشينكو: روسيا ستقف معكم دائما

موسكو —سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "تقبلوا مني خالص التعازي في مقتل ألكسندر زاخارتشينكو، أود التعبير عن التعازي لذوي وأقارب زاخارتشينكو، وكل سكان دونباس، روسيا ستقف معكم دوما".
وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.
وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.
وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.
وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين "قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار".
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