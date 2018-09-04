من موسكو إلى جدة... شركة طيران روسية تعتزم تسيير رحلاتها الأولى

أعلنت شركة طيران "نورد ويند"، اليوم الثلاثاء، أنها ستسيّر رحلاتها الأولى إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ابتداء من أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول.

موسكو — سبوتنيك. ويتم تنفيذ الرحلات الجوية في هذا الاتجاه، في الوقت الحالي، عبر بلد ثالث.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev شركة طيران روسية توقف رحلاتها إلى طهران

وجاء في بيان شركة الطيران: "تواصل "نورد ويند"، توسيع الاتجاهات الدولية: مع بداية جدول الشتاء، ستبدأ الرحلات إلى العقبة وعمان (الأردن) وجدة في المملكة العربية السعودية ودوسلدورف (ألمانيا) وقوانغتشو وهايكو (الصين) وكانكون (المكسيك) وجامايكا".

وفي المجمل، ستوسع الخطوط الجوية شبكة خطوطها لتشمل 40 مدينة.

وتم فتح أكبر عدد من الرحلات الجديدة من موسكو خلال الملاحة الشتوية إلى مدن سيبيريا: بارنول، براتسك، كراسنويارسك، كيميروفو، نوفوسيبيرسك، أومسك و تشيتا، نيجنفارتوفسك، تيومين و ياكوتسك. في الجزء المركزي من روسيا والجنوب، ويتم التخطيط للرحلات الجوية من موسكو إلى فورونيج، نيجني نوفغورود وساراتوف، أورسك، ياروسلافل، وكيروف.

وتشمل شبكة خطوط الشركة أيضا عواصم جمهوريات شمال القوقاز: فلاديكافكاز، غروزني، نالتشيك وماخاشكالا. وفي منطقة الشمال الغربي ستنطلق الرحلات من موسكو إلى سيكتيفكار، وكذلك من سان بطرسبورغ إلى بيلغوراد، يكاترينبورغ، قازان، ماغنيتاغورسك، منيراليني فودي، نالتشيك، نيجنفارتوفسك، أورينبورغ، سامارا وأوفا.

ويذكر أن شركة "نورد ويند"، كانت قد تأسست في عام 2008، ويتكون أسطول الشركة من طائرات بوينغ 737 وبوينغ 777 وإيرباص A330 و A321. وتعد الشركة واحدة من أكبر عشر شركات طيران في روسيا من حيث حركة المسافرين.