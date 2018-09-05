الدفاع الروسية تؤكد إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من إدلب نحو حميميم

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، أن الطائرتين المسيرتين اللتين تم إسقاطهما ليلة أمس قرب القاعدة الجوية الروسية في سوريا أطلقتا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

© AP Photo / Ivan Sekretarev الدفاع الروسية: أربع طائرات من قاعدة حميميم تستهدف منشآت لـ"النصرة" في إدلب أمس

موسكو — سبوتنيك . وقال سافتشينكو: "يوم 4 سبتمبر رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية طائرتين مسيرتين مزودتين بعتاد هجومي أطلقتا من منطقة سيطرة المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب ".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أعلن أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت، ليلة أمس الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر إلى 47 طائرة.